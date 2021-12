900 Mitarbeiter über Zoom gefeuert: Chef tut es leid

Nach einer Massenkündigung per Zoom in der vergangenen Woche, entschuldigt sich der Chef des Unternehmens

CEO von better.com, Vishal Garg, sorgte mit einer Massenkündigung von über 900 über Zoom für viel Aufregung. Nun entschuldigt er sich für die „Art und Weise“, in der er diese Neuigkeit kommuniziert hat, wie BBC berichtet.

Die Kündigungen seien zwar notwendig gewesen, aber er räumte ein, dass er „bei der Ausführung gepatzt“ und die Mitarbeiter*innen „in Verlegenheit gebracht“ habe. „Ich habe es versäumt, den betroffenen Personen angemessenen Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen", heißt es in einem Schreiben auf der Website des Unternehmens. Er verpflichte sich, „aus dieser Situation zu lernen“.

Keine Empathie

In der Zoom-Besprechung vergangene Woche sagt Garg: „Wenn ihr in diesem Call seid, gehört ihr zur unglücklichen Gruppe, die gekündigt wird. Euer Arbeitsverhältnis hier ist ab sofort beendet.“ 9 Prozent der gesamten Belegschaft war an dem Video-Meeting beteiligt und auf einen Schlag arbeitslos.

"Das sind keine Neuigkeiten, die Sie gerne hören werden, aber letztendlich war es meine Entscheidung und ich wollte, dass Sie sie von mir hören.“ In einem Mitschnitt des Meetings, das auf sozialen Medien kursiert, sagte Garg, dass es das zweite Mal in seiner Karriere sei, dass er dies tue. Gründe seien die Marktentwicklung, fehlende Effizienz, Leistung und Produktivität gewesen.