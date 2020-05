Vatikan sicherte sich Domain ".catholic"

Der Vatikanstaat hat vom zuständigen Verband für die Vergabe von Internetadressen ( ICANN) das alleinige Recht an der Domain ".catholic" zugesprochen bekommen. Laut Radio Vatikan gelten die Rechte des Päpstlichen Medienrates an dieser Domain auch für das kyrillische, arabische und chinesische Alphabet, berichtete die Kathpress am Donnerstag.