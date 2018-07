Vergnügungspark vermietet Fake-Freunde für Instagram-Selfies

Privatjet nur für Selfies

Ein russisches Unternehmen namens Private Jet Studio hat vergangenes Jahr aus Instagram-Selfies ebenso ein Geschäftsmodell entwickelt. Sie bietet einen am Boden stehenden, ausrangierten Jet stundenweise für Fotoaufnahmen an, während der man sich und seinen angeblichen Lifestyle perfekt in Szene setzen kann - alles für den perfekten Schein in der Social-Media-Welt.