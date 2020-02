Verschütteter Tee im Cockpit führte beinahe zur Katastrophe

Es klingt wie aus dem Drehbuch eines schlechten Films über eine Flugzeugkatastrophe: Ein Pilot verschüttet im Cockpit unabsichtlich seinen Tee. Die Flüssigkeit traf auf die Bordinstrumente und wenig später fällt eines der Triebwerke aus.

Was man kaum für möglich hält, ist den vergangenen Monaten gleich 2 Mal in einem Airbus A350 tatsächlich passiert. In beiden Fällen konnten die Piloten das ausgefallene Triebwerk nicht neu starten und waren gezwungen, die Maschine mit nur einem Triebwerk schnellstmöglich zu landen.

Schnellstmögliche Landung

Der erste Vorfall dieser Art ereignete sich am 9. November 2019 auf einem Asiana-Flug von Seoul nach Singapur. Nachdem Tee über der Mittelkonsole verschüttet worden war, verging noch eine ganze Stunde, bis eines der Triebwerke ausfiel. Die Piloten konnten den Airbus A350-900 sicher in Manila landen.