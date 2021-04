Verstörend: Diese Webcam sieht aus wie ein menschliches Auge

Webcams sind inzwischen überall: In Büroräumen und in Privathaushalten. Auch an öffentlichen Plätzen mit Videoüberwachung findet man Kameras. Die Forscher um Marc Teyssier finden, dass die Geräte immer weniger wahrgenommen werden, obwohl sie ständig als Beobachter funktionieren. Deshalb hat er in einem Projekt versucht, sie wieder ins Bewusstsein zu rufen.

Dafür hat er eine anthropomorphische Webcam gebaut, deren Aussehen und Bewegungen einem menschlichen Auge nachempfunden wurden. Sie hat Augenlieder und blinzelt. Zudem bewegt sich der künstliche Augapfel und es scheint, als sehe sich das Gerät permanent im Raum um.