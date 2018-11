Video: Boeing 747 SuperTanker kämpft gegen Waldbrände in Kalifornien

Im Ort Paradise nördlich von Sacramento kamen laut Polizei 29 Menschen ums Leben. Im südkalifornischen Malibu waren am Freitag zwei Menschen in einem Auto verbrannt. Die Feuer waren vor mehreren Tagen ausgebrochen. Mehr als 8000 Feuerwehrleute kämpften gegen die insgesamt drei großen Brände im Norden und Süden des Bundesstaats an.

Größtes Löschflugzeug der Welt

Mittlerweile ist auch der Boeing 747 Supertanker im Einsatz gegen die Flammen. Das ist ein Löschflugzeug, basierend auf einer Boeing 747. Mit einer Löschmittelkapazität von 77.600 Liter gilt der 747 Supertanker als größtes derzeit im Einsatz stehende Löschflugzeug.