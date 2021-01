Video: Flammen bei Start von Airbus A300

Trotz des Vorfalls konnte die Maschine seine Reise zum Flughafen Leipzig/Halle fortsetzen und landete dort sicher um 12:53. DHL hat an diesem Standort seine Techniker stationiert, die das betroffene Triebwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit durchchecken werden.

Beim A300 handelt es sich um ein in die Jahre gekommenes Langstreckenmodell von Airbus. Es wird heute kaum noch für den Passagierbetrieb eingesetzt. Es ist aber durchaus üblich, dass Frachtunternehmen auf ältere - oft von Passagierflügen ausgemusterte - Maschinen setzen.

Potenzielle Gefahr

Vogelschläge kommen in der Luftfahrt immer wieder vor und können in Einzelfällen durchaus gefährlich werden. Besonders dann, wenn die Maschinen in einen ganzen Schwarm an Vögeln fliegen, kann es dabei zu Triebwerksausfällen kommen.

Der berühmte Flug US Airways 1549, bei dem der Pilot auf dem New Yorker Hudson River notwassern musste, war etwa ebenfalls auf Vogelschlag zurückzuführen. Dabei fielen gleich beide Triebwerke deswegen komplett aus.