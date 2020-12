Boeing 737 Max muss wegen Triebwerksfehler landen

Ausweichflughafen angesteuert

Die Piloten beschlossen daraufhin, das linke Triebwerk abzudrehen. Sie setzten einen PAN-PAN-Funk ab und steuerten den nächstgelegenen Flughafen in Tucson, Arizona an. Dort konnte die Maschine sicher landen. Passagiere befanden sich keine an Bord, lediglich 3 Besatzungsmitglieder.

Air Canada teilte mit, dass die 737-Max bis auf Weiteres in Tucson bleibt. Dort werde untersucht, was die Warnmeldungen ausgelöst hat. Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. Dezember.

20-monatiges Flugverbot

Die Boeing 737 Max darf erst seit wenigen Wochen wieder abheben. Im März 2019 wurde dem Flugzeugtyp weltweit die Flugerlaubnis entzogen, nachdem es zu 2 verheerenden Abstürzen mit insgesamt 346 Toten kam. Als Hauptursache der Unglücke gilt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm.