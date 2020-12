Video: Flammenwerfer-Drohne vernichtet Wespennester

Insgesamt wurden bislang 11 Nester auf diese Art und Weise zerstört, 100 sollen es werden. Zuvor klagten Bewohner darüber, dass sie von den Insekten vermehrt gestochen wurden.

Finanziert wurde das Gerät von Freiwilligen einer NGO sowie von Bürgern in der Region Zhong in der Nähe von Chongqing. Insgesamt haben sie umgerechnet über 10.000 Euro in das Fluggerät investiert. Die Drohne könne auch umgebaut werden, um Menschen in Seenot zu retten, wie es heißt.