Video: Sturm lässt Metallplatten von Kran abstürzen

In Deutschland fegte am Dienstag Sturmtief Eugen übers Land und richtete enorme Schäden an. Eine besonders brenzlige Situation wurde in Düsseldorf von der dortigen Feuerwehr festgehalten, die den Clip auch auf Twitter postete. Im Stadtteil Heerdt geriet ein Baukran außer Kontrolle, an dem in 30 Meter Höhe diverse Metallplatten baumelten.