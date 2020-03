Video von Trumps Atmen verstört Internet-Nutzer

Kameras liefen weiter

Das eigenartige Atmen des US-Präsidenten war aber nicht das einzig Sonderbare an der Übertragung der Rede. Nachdem Trump seine Ansprache beendet hatte, liefen die Mikrofone und teilweise auch die Kameras weiter. Zu hören war unter anderem: "Ah fuck. Uh oh. I got a pen mark. Anybody have any wipe, any white stuff?". Offenbar hat sich der US-Präsident mit dem Kugelschreiber angemalt und verlange nach einem Tuch zum Abwischen.