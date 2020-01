Video zeigt, wie Airbus-Passagiermaschine selbständig abhebt

Bei all der Technik, die in Flugzeugen steckt, kann die Frage auftreten: "Was machen Piloten eigentlich noch selber?". Auch, wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht danach aussieht, aber gerade bei Starts und Landungen sind die Piloten mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten unersetzlich. Aber wie lange noch?

Wie Airbus in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist nun erstmals eine Passagiermaschine zu Testzwecken vollständig autonom gestartet. Dabei haben die Piloten den A350-1000 zur Startbahn manövriert und dort ausgerichtet. "Anschließend haben wir den Autopiloten aktiviert", sagt Airbus-Testpilot Kapitän Yann Beaufils. Nach der Freigabe durch den Tower hat sich das Flugzeug selbständig in Bewegung gesetzt, so der Pilot.