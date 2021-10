Riesiger Geier durchschlägt Nase von Airbus A350

Ein Geier ist mit einem Iberia-Airbus A350 beim Sinkflug kollidiert. Der Vorfall verursachte Schäden an der Nase der Maschine.

Der riesige Vogel ist am Mittwoch bei der Landung in der Nähe von Madrid auf den Flieger geprallt. Auf Bildern und Videos in sozialen Medien ist der Schaden sowie die Überreste des Tiers deutlich zu sehen.