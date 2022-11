Papagei stiehlt AirPod aus dem Ohr eines Fernsehreporters

„Arbeite niemals mit Kindern und Tieren“, heißt es in einem alten Showbiz-Sprichwort. Manchmal kann man sich das aber nicht aussuchen, wie ein Reporter in Chile erlebt hat.

Ein Mönchssittich landet während des Drehs auf seiner Schulter. Kurz darauf stiehlt der Papagei einen der AirPods-Kopfhörer aus dem Ohr des Reporters. Der reagiert zu langsam und der Vogel fliegt damit davon.

Mönchssittiche gibt es nicht nur in Südamerika. Als Haustiere wurden sie nach Europa gebracht, mittlerweile gibt es in Teilen Spaniens eine regelrechte Plage. Entkommende Mönchssittiche haben sich unkontrolliert vermehrt, belästigen die Einwohner*innen Madrids mit lautem Krächzen und Verunreinigen öffentliche Anlagen mit Kot. Und freche Diebe sind sie auch, wie in dem Video zu sehen war.

Auch andere Vögel scheinen Gefallen an AirPods zu finden, wie dieses Video eines Haustieres zeigt.