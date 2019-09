Volkswagen ID.R stellt neuen Rekord auf Bergstrecke auf

Das E-Rennauto Volkswagen ID.R hat bereits in der Vergangenheit für einige medienwirksame Rekorde gesorgt. So stellte man etwa am Goodwood Festival of Speed, dem Nürburgring und Pikes Peak neue Bestzeiten auf.

Nun reiste man mit dem E-Auto nach China, um die Bergstrecke Tianmenshan im gleichnamigen Nationalpark im nordwestlichen Teil der Provinz Hunan zu erklimmen. Wie Volkswagen selbst angab, legte man die Strecke in 7.38.885 Minuten zurück. Gelenkt wurde das Auto vom französischen Rennfahrer Romain Dumas.