Voyeur-Kamera in Flugzeug-Toilette versteckt: Passagier verhaftet

Das FBI machte sich an die Arbeit und wertete die bereits aufgezeichneten Bilder aus. Dabei war ein Mann zu sehen, wie er die Überwachungskamera in der Flugzeugtoilette installierte. Da sein Gesicht nicht zu erkennen war, orientierten sich die Behörden am auffallenden Schmuck des Mannes. Abgeglichen mit den Überwachungsaufnahmen der Sicherheitskontrolle wurde der mutmaßliche Voyeur rasch identifiziert.

Noch weitere Voyeur-Aufnahmen gefunden

Als die FBI-Beamten die Spionage-Kamera näher untersuchten, wurden auch Bilder gefunden, die der Mann zuvor in zwei verschiedenen Flugzeugtoiletten von Emirates-Airline aufgenommen hat. Darauf waren zwei Frauen zu sehen, wie sie die Toilette aufsuchten, wie Gerichtsdokumente belegen.

Der Mann wurde vom FBI verhaftet. Er muss sich nun wegen Video-Voyeurismus vor Gericht verhaften.