Wie man versteckte Kameras in Räumen findet

Aufnahmen von vermeintlich privat geführten Unterhaltungen oder anderen Tätigkeiten, die plötzlich ans Tageslicht kommen, können unangenehm sein oder die eigene berufliche Karriere gefährden. In der Vergangenheit trat das Thema versteckte Kameras immer wieder in Verbindung mit Hotelzimmern oder per AirBnB vermittelten Ferienwohnungen in Erscheinung. Nun wurde eindrucksvoll aufgezeigt, dass auch die Innenpolitik eines Landes durch versteckte Kameras in Feriendomizilen durchgeschüttelt werden kann. Wer vorsichtig sein möchte, findet jedoch im Netz zahlreiche Tipps, wie man versteckte Kameras in Innenräumen aufspüren kann.

Verdunkeln

Eine der ersten Maßnahmen, die von Experten vorgeschlagen wird, ist zunächst das zu untersuchende Zimmer so vollständig wie möglich zu verdunkeln und Geräuschquellen abzuschalten. Dann sollte man nach Lichtern Ausschau halten, die Kameras oft dann zur Unterstützung aktivieren, wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind. Rote oder grüne Lichter sind bei Nachtaufnahmefunktionen verbreitet. Versteckte Kameras, die bewegbar sind, etwa, um Personen zu verfolgen, die sich durch den Raum bewegen, können außerdem leise Geräusche produzieren.

Taschenlampe

Wer in einem zuvor verdunkelten Zimmer eine Taschenlampe einschaltet und den Raum damit ableuchtet, könnte unter Umständen auf kleine Reflexionen stoßen, die von Kameralinsen erzeugt werden. Besonders gründlich geht man vor, wenn man das Durchleuchten des Raumes von anderen Standpunkten aus wiederholt. Reflexionen sind nicht aus jeder Position erkennbar.