Warum sich Hackerangriffe häufen

Meldungen über Cyberangriffe haben sich in den vergangenen Wochen gehäuft. Weltweit fielen Zehntausende E-Mail-Server von Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen Hackerattacken zum Opfer. Erst kürzlich wurde etwa die EU-Kommission angegriffen – etwa einen Monat davor verschafften sich Angreifer Zugang auf Systeme der Europäischen Bankenaufsicht. Auch in Österreich wurden Unternehmen und Organisationen Ziel von Cyberattacken, darunter die Kunstuniversität in Linz.

Grund dafür dürfte in vielen Fällen die Anfang März bekannt gewordene Sicherheitslücke in Microsofts Exchange Server Software gewesen sein. Weltweit waren davon mehr als 250.000, in Österreich rund 7.500 Systeme betroffen.

Zeit und Vorbereitung

Durch die Lücke können sich Angreifer Zugriff auf die Netzwerk-Infrastruktur von Unternehmen verschaffen, die Systeme mit erpresserischer Software lahmlegen oder Daten stehlen. Zwar sei laut Wolfgang Rosenkranz, Leiter des österreichischen Computer Emergency Response Team (CERT), momentan noch schwer zu sagen, ob Hackerangriffe in Österreich konkret durch diese Sicherheitslücke zugenommen haben. „Tatsache ist aber, dass viele Angriffe stattgefunden haben, um diese Lücke auszunützen“ sagt er. Angreifer wollen so schnell wie möglich einen Fuß in die Tür eines Systems bekommen. Dazu installieren sie eine Art Einfallstor – sogenannte „Webshells“. “Um die Tür offen zu halten und sich danach in die Systeme einzunisten, wenn genug Zeit bleibt“, sagt Rosenkranz.

Laut Joe Pichlmayr, CEO der IT-Sicherheitsfirma Ikarus, sei das in etwa so, als hätte man aufgrund einer Lücke, die der Baumeister beim Hausbau übersehen hat, die Chance, sich in ein Haus einzuschleichen, dort ein Fenster zu öffnen und so später jederzeit wieder unbemerkt in das Haus einzusteigen. Dadurch könne man in Ruhe überlegen, wann und mit welcher Absicht man wiederkommt. „Jemanden konkret effizient anzugreifen, braucht Zeit, Vorbereitung und gewisse Vorsichtsmaßnahmen, um sich möglichst unerkannt erfolgreich im Zielsystem festzusetzen. Wer hier ohne Rücksicht auf Verluste angreift, wird meist rasch entdeckt.“