Warum sind Hyperlinks blau?

Egal ob man sich gut mit der Geschichte des Internet auskennt, oder lediglich in der Freizeit surft – eines weiß jeder, ohne darüber nachzudenken: Was blau und (manchmal) unterstrichen ist, das ist ein Link. Hat man ihn schon angeklickt, dann wird er violett - auch das ist den meisten bekannt.

Dieser Umstand ist "schon immer so" und nur in den vergangenen Jahren weicht man zugunsten von modernen Designs von dieser Norm ab. Tatsächlich wollte Google 2016 bei der Anzeige seiner Suchergebnisse von blau auf schwarz umsteigen – und nahm die Entscheidung zurück, weil die Nutzer*innen zu irritiert waren. Doch warum hat sich das über Jahre so gefestigt? Die Mozilla-UX-Designern Elise Blanchard hat sich auf Spurensuche begeben, die sie zurück in die 80er Jahre führte.

Windows 1.0 und WWW

Das erste Mal, dass ihr das Dunkelblau, das wir heute als Linkfarbe kennen, begegnete, war 1985 in Windows 1.0. Das Microsoft-Betriebssystem hatte eine grafische Oberfläche mit wenigen Farben. Verwendet wurde das Blau aber nur für die Rahmen von Fenstern, nicht für Hyperlinks. Die waren schwarz, hatten aber ein Merkmal, das auch heute noch auftaucht: Sie waren unterstrichen. Sieht man die Darstellung heute, würde man intuitiv versuchen, sie zu öffnen.

Der erste Browser WWW (World Wide Web) wurden 1987 von CERN-Mitarbeiter Tim Berners-Lee entwickelt. Der Browser zeigte nur schwarz-weiß an, aber auch hier wurden Hyperlinks unterstrichen dargestellt. Auch im Browser ViolaWWW wurde das fortgeführt.

Interaktive Elemente

1992 setzte Microsoft das Dunkelblau in Windows 3.1. ein, um Elemente zu kennzeichnen, die gerade aktiv waren. Das war laut Blanchard das erste Mal, dass Dunkelblau für interaktive Elemente eingesetzt wurde.