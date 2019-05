Was die Österreicher zur EU-Wahl auf Google suchen

Die politische Landschaft in Österreich hat sich in den vergangenen Tagen drastisch geändert. Dass am Sonntag die Wahllokale für die EU-Wahl öffnen, könnte dabei fast in den Hintergrund treten.

Google Österreich hat nun untersucht, welche Fragen über die Europawahl die Österreicher am meisten beschäftigen, welche Spitzenkandidaten am häufigsten gegoogelt werden und was generell die meistgesuchten politischen Themen in Verbindung zur EU-Wahl sind. Dabei hat sich Google auf die heiße Phase des Wahlkampfes beschränkt und nur die Suchbegriffe seit Anfang der Woche berücksichtigt.

Top 10 Fragen zur Europawahl seit Montag

Wofür stehen die Parteien bei der Europawahl ? Wo kann ich wählen gehen Europawahl ? Seit wann gibt es die Europawahl ? Wie viele Abgeordnete sitzen im EU Wie wählen Europawahl ? Ab welchem Alter darf man Europawahl wählen? Wie lange sind die Wahllokale bei der Europawahl geöffnet? Wahlkarte bis wann abschicken? Was ist eine Vorzugsstimme? Wie sieht der Stimmzettel für die Europawahl aus?

Top 10 meistgesuchten EU-Kandidaten seit Montag

Claudia Gamon ( NEOS ) Karoline Edtstadler ( ÖVP ) Othmar Karas ( ÖVP ) Harald Vilimsky ( FPÖ ) Sarah Wiener (Grüne) Werner Kogler (Grüne) Andreas Schieder ( SPÖ ) Lukas Mandl ( ÖVP ) Julia Herr ( SPÖ ) Johannes Voggenhuber (1 Europa )

Top 10 meistgesuchten politischen Themen in Verbindung mit der Europawahl seit Montag

Strache Video Rücktritt FPÖ SPÖ Misstrauensantrag Brexit Artikel 13 Klimaschutz Kommunismus Energiegewinnung Durch Kohle Finanztransaktionssteuer Uploadfilter

Auch wenn bei der letzten Rangliste die die Punkte 1 bis 3 keine Europathemen sind, wurden sie laut Google dennoch im Zusammenhang mit der EU-Wahl gesucht.