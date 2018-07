Was es mit dem Welt-UFO-Tag auf sich hat

Roswell

Die bekannteste Theorie zum außerirdischen Leben geht auf den Roswell-Zwischenfall zurück. Laut verschiedenen Presseberichten aus dem Juli 1947, meldete das US-amerikanische Militär den Fund eines abgestürzten Flugobjekts. Das US-amerikanische Militär gab jedoch noch am selben Tag an, dass die gefundenen Trümmer zu einem abgestürzten Wetterballon mit einem Radarreflektor gehörten.

Trotzdem entwickelten sich schnell Gerüchte, dass es sich bei dem abgestürzten Objekt um ein UFO handelte. Denn viele Augenzeugen berichteten, dass sie am 2. Juli 1947 ein unbekanntes Objekt am Himmel gesehen hätten. Das Objekt am Himmel soll Ähnlichkeiten mit einer Untertasse gehabt haben. Deshalb sprechen wir heutzutage umgangssprachlich auch oft von "fliegenden Untertassen".