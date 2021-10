Rätsel um Roboter-Taxis, die sich in Sackgasse stauen

In einer ansonsten ruhigen Gasse in San Francisco stauen sich regelmäßig selbstfahrende Taxis der Google-Tochter Waymo. Über die Gründe wird gerätselt.

An manchen Tagen seien es bis zu 50 Waymo-Taxis, sagte eine Bewohnerin dem Lokalsender KPIX . Laut dem Bericht des Senders kam es auch wiederholt zu Staus der Roboter-Taxis.

Bis vor wenigen Wochen gab es in einer Sackgasse im Richmond District von San Francisco kaum Verkehr. Das änderte als plötzlich selbstfahrende Taxis der Google-Tochter Waymo begannen, in die Gasse einzufahren und dort zu wenden.

Was die selbstfahrenden Taxis in die Gegend führt, stellt die Bewohner*innen vor ein Rätsel. Denn Fahrgäst*innen steigen dort weder aus noch zu.

Auskünfte zur Anhäufung der Wägen in der sonst ruhigen Gasse konnten auch die Sicherheitsfahrer*innen, die in den selbstfahrenden Taxis sitzen, nicht geben. Sie sagten, dass die Wägen offenbar so programmiert seien. Sie würden jedenfalls nur ihren Job machen.

Auf die Staus wurde auch Tesla-Gründer Elon Musk aufmerksam, der sie auf Twitter mit einem "HaHa" quittierte.