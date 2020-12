Weihnachtsmann bei Raumstation ISS gesichtet

Alle Jahre wieder kann man Weihnachtsmann Santa und seinem fliegenden Schlitten dabei zusehen, wie er an Weihnachten auf seiner Route Geschenke verteilt. In diesem Jahr legte der weißbärtige alte Mann einen unerwarteten Zwischenstopp an der Internationalen Raumstation ISS ein. Wie ein auf Twitter gepostetes Video der NASA zeigt, umkreiste er mit seinen fliegenden Rentieren die Station mehrfach, bis er seinen Weg fortsetzte.