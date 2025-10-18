Weltgrößte Hitze-Batterie ist jetzt in Betrieb
Das Speichern von Energie ist nach wie vor eine große Herausforderung und eine zentrale Komponente bei der Erschließung nachhaltiger Energiequellen. Eine Lösung in dieser Angelegenheit könnte von Rondo stammen. Das US-Unternehmen hat nämlich eine thermische Batterie entwickelt, die industrielle Prozesse mit Wärme versorgen kann.
Die Rondo Heat Battery mit einer Kapazität von 100 MWh ist nun in den kommerziellen Betrieb übergegangen. Es handelt sich somit um die größte industrielle Wärmebatterie. Die Art und Weise wie diese Hitzebatterie konstruiert ist, soll gleich mehrere Vorteile vereinen.
Die Funktionsweise der Rondo Heat Battery
Am Anfang steht eine Off-Grid-Solaranlage mit einer Leistung von 20 MW. Die elektrische Energie dieser PV-Anlage wird in der Rondo Heat Battery in Wärme umgewandelt. Das Speichermedium besteht lediglich aus Draht und Tonerdeziegel, die aus gängigen Materialien entwickelt wurden.
Laut dem Unternehmen soll die Umwandlung von Elektrizität in Wärme einen 100-prozentig Effizienz aufweisen. Die Wärme werde in der Batterie derart gut gespeichert, sodass sie sich pro Tag lediglich um einen Prozentpunkt entlädt. Die Batterie kann Speichertemperaturen von mehr als 1.000 Grad Celsius erreichen.
Die gespeicherte Wärme wird dann nach Bedarf freigesetzt, um industrielle Prozesse zu versorgen. Das kann einerseits als bloße Wärme oder Dampf sein, andererseits ist es auch möglich, mit dem Dampf eine Turbine anzutreiben, um wieder elektrischen Strom herzustellen. Der Wirkungsgrad der Wärmebatterie - gesamter Lade- und Entladezyklus - liegt laut Rondo bei über 97 Prozent.
Kontroverse um Einsatzzweck
Der kommerzielle Betrieb der Hitzebatterie läuft in Kalifornien in Kooperation mit der Holmes Western Oil Corp. Dabei wird die Rondo Heat Battery zur Ölförderung eingesetzt. Dass sich Rondo mit einer nachhaltigen Technologie brüstet, dann aber damit die Förderung fossiler Brennstoffe mit Energie versorgt, sorgt für kontroverse Diskussionen.
