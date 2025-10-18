Weltgrößte Hitze-Batterie ist jetzt in Betrieb

18.10.2025

Die Rondo Heat Batttery wandelt Elektrizität in Wärme um und gibt diese Wärme bei Bedarf ab.

Das Speichern von Energie ist nach wie vor eine große Herausforderung und eine zentrale Komponente bei der Erschließung nachhaltiger Energiequellen. Eine Lösung in dieser Angelegenheit könnte von Rondo stammen. Das US-Unternehmen hat nämlich eine thermische Batterie entwickelt, die industrielle Prozesse mit Wärme versorgen kann. Die Rondo Heat Battery mit einer Kapazität von 100 MWh ist nun in den kommerziellen Betrieb übergegangen. Es handelt sich somit um die größte industrielle Wärmebatterie. Die Art und Weise wie diese Hitzebatterie konstruiert ist, soll gleich mehrere Vorteile vereinen. ➤ Mehr lesen: Batterien recyceln sich mit kontrolliertem Kurzschluss selbst

Die Funktionsweise der Rondo Heat Battery Am Anfang steht eine Off-Grid-Solaranlage mit einer Leistung von 20 MW. Die elektrische Energie dieser PV-Anlage wird in der Rondo Heat Battery in Wärme umgewandelt. Das Speichermedium besteht lediglich aus Draht und Tonerdeziegel, die aus gängigen Materialien entwickelt wurden. Laut dem Unternehmen soll die Umwandlung von Elektrizität in Wärme einen 100-prozentig Effizienz aufweisen. Die Wärme werde in der Batterie derart gut gespeichert, sodass sie sich pro Tag lediglich um einen Prozentpunkt entlädt. Die Batterie kann Speichertemperaturen von mehr als 1.000 Grad Celsius erreichen. Die gespeicherte Wärme wird dann nach Bedarf freigesetzt, um industrielle Prozesse zu versorgen. Das kann einerseits als bloße Wärme oder Dampf sein, andererseits ist es auch möglich, mit dem Dampf eine Turbine anzutreiben, um wieder elektrischen Strom herzustellen. Der Wirkungsgrad der Wärmebatterie - gesamter Lade- und Entladezyklus - liegt laut Rondo bei über 97 Prozent. ➤ Mehr lesen: Revolutionäre Beton-Batterie ist jetzt 10-mal so effizient

So sehen die Ziegel der Rondo Heat Battery aus © Rondo