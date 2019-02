Weltrekord-Ei auf Instagram kündigt Überraschung an

Seit Mitte Jänner ist ein Foto von einem Hühnerei das Foto mit den meisten Instagram-Likes. Das Weltrekord-Foto zählt mittlerweile über 50 Millionen "Gefällt mir"-Angaben, der Account ist von zehn Millionen Usern abonniert.

Es dürfte nicht überraschen, dass die Macher des Accounts diese massive Popularität nun auch finanziell ausnutzen wollen. In einem Posting am Samstag kündigt der Account eine Enthüllung nach dem Super Bowl an. Gezeigt werden soll sie auf dem US-Streaming-Dienst Hulu. Der Instagram-Account von Hulu folgt mittlerweile auch genau einem anderen Nutzer – dem Ei.