Weltweiter Ausfall bei Garmin Connect

In Zeiten des Selbsttrackings zählt jede körperliche Aktivität, die man nicht elektronisch aufgezeichnet, bekanntlich nicht. Seit Donnerstag können Garmin-Nutzer auf der ganzen Welt ihre Fitnessdaten nicht auf die Server laden. Grund ist ein Systemausfall, wie Garmin selbst unter anderem via Facebook erklärte.

“Der Ausfall betrifft auch unseren Support inkl. Telefon, E-Mail und Chat. Wir arbeiten an einer Lösung und entschuldigen uns für entstehende Unannehmlichkeiten”, heißt es außerdem in einer Mitteilung. Auch via Twitter wurden Kunden über den Ausfall informiert. Neben Garmin Connect waren zeitweise auch die Support-Webseite sowie der Garmin Online-Shop betroffen.