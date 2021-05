Wer mit Blue Origin ins All will, darf nicht zu viel wiegen

Jeff Bezos’ Blue Origin versteigert einen Platz beim dem Debut-Flug am 20. Juli. Doch wer dafür in der Auktion mitbietet, sollte davor die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) lesen - und zwar gründlich. Denn einen Platz zu ergattern dürfte weniger vom Preis abhängen, der am Ende bei der Auktion rauskommt, umso mehr dafür an den Bedingungen, die eine potentielle Astronaut*in erfüllen muss.

Das sind die Anforderungen an Astronaut*innen

So dürfen die Crew-Mitglieder nur zwischen 160 und 193 Zentimeter groß oder klein sein. Sie müssen außerdem ein Gewicht zwischen 50 und 101 Kilogramm aufweisen. Wer größer, kleiner, schwerer oder leichter ist, darf nicht mitfliegen. Menschen, die zu Astronaut*innen werden wollen, müssen außerdem in der Lage sein, sich einen Fluganzug, der nur aus einem Teil besteht, anziehen zu können sowie den Turm, der zum Start vorgesehen ist, binnen 90 Sekunden besteigen können.

Weitere Anforderungen betreffen die Fähigkeit, schnell auf unebenen Flächen zu gehen, oder aber die Fähigkeit, sich in einer Geschwindigkeit unter 15 Sekunden anzuschnallen. Höhenangst ist dagegen keine erwünscht, denn sie wäre hinderlich, um den Startturm zu erklimmen.