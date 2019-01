Wer von Elon Musks wohltätigen Spenden profitiert

Kinder

Die Mirman School for Gifted Children, die damals von Musks Söhnen besucht wurde, hat zwischen 2011 und 2013 50.000 Dollar von der Musk Foundation erhalten. Nach 2012 wurden auch die Rock and Roll Hall of Fame, die Polizei von Los Angeles und eine NGO für Frauen in New Yorks Film-, Fernseh- und Digitalmedienbranche unterstützt. Drei Zahlungen in Höhe von je 25.000 Dollar gingen an die Organisation "Angelenos Against Gridlock", die etwas gegen die kronische Verstopfung des Highways "Interstate 405" unternehmen wollte. Diese Straße nutzt Musk auf seinem Weg von zuhause ins Hauptquartier von Space X.

2015 hatte die Stiftung bis auf 60.000 Dollar ihr gesamtes Guthaben gespendet. Musk stellte daraufhin 1,2 Millionen Tesla-Anteile zur Verfüguing, die damals fast 255 Millionen Dollar wert waren. Aus steuerrechtlichen Gründen müssen Privatstiftungen in den USA jedes Jahr fünf Prozent ihres Vermögens einsetzen. Das brachte die Stiftung in Zugzwang. Musk erklärte 2015, er wolle eine Milliarde Dollar in die Eröffnung des OpenAI-Instituts investieren, das sich für sichere künstliche Intelligenz einsetzt. Allerdings durfte das Institut 2016 keine Spenden annehmen, weil das US-Finanzamt noch prüfte, ob es sich um eine Non-Profit-Unternehmung handelte.

Nicht ungewöhnlich

Stattdessen gab die Stiftung zehn Millionen Dollar an YC.org, eine gemeinnützige Organisation, die Projekte unterstützt, die die Probleme der Welt lösen sollen. YC.org wird von Sam Altman geführt, der ein Direktor bei OpenAI und Präsident von Y Combinator ist. YC hat einige Monate später zehn Millionen Dollar an OpenAI gespendet. Allein der wissenschaftliche Leiter bei OpenAI hat 2016 1,9 Millionen Dollar verdient. Weitere 37,8 Millionen Dollar aus dem Stiftungsetat gingen 2016 an Vanguard Charitable, einen Fonds, der gemeinnützige Spenden steuerschonend verwaltet und nach und nach verteilt. Wer von diesem Geld am Ende profitiert, ist aufgrund der Struktur kaum nachvollziehbar.

Weder Musk noch sein Bruder haben von ihrer Tätigkeit für die Musk Foundation Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet. Dass die Stiftung Projekte finanziert, zu denen der Eigentümer persönliche Verbindungen hat, ist nicht ungewöhnlich. Viele wohlhabende Individuen unterstützen beispielsweise die Schulen ihrer Kinder mit Spenden. Die Zuwendungen an Big Green sind ebenfalls nicht problematisch. Elon Musk ist nicht in das Tagesgeschäft dort involviert und wusste nicht, dass sein Bruder eine Aufwandsentschädigung von Big Green erhält. Nachdem das bekannt wurde, floss kein weiteres Geld mehr. Seit Mittwoch wurden die Stiftungszwecke auf der Webseite um einen Eintrag ergänzt, der "die Entwicklung sicherer künstlicher Intelligenz" festhält.