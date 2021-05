Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit sei generell gestiegen. Besonders in seiner Generation - die Betreiber sind alle um die 35 Jahre alt - werde darauf geachtet, Ressourcen zu schonen. Ältere Leute, die während ihres Lebens viele Gegenstände angesammelt hätten, seien eher in der Vermietrolle, erzählt der Shareonimo-Betreiber.

Der Verkauf von Premium-Packages an Firmenkunden ist, neben jeweils 10 Prozent Provision von Mieter*innen und Vermieter*innen, ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells von Shareonimo. Das Erstellen und Betreiben einer solchen Plattform koste viel Geld und viel Zeit. Wenn kein Geld hereinkomme, sei es ein teures Hobby, meint Ernszt: "Wir versuchen es so zu betreiben, dass wir pari aussteigen."

"Wir haben alle einen Vollzeitjob"

Noch wird die Plattform quasi in der Freizeit betrieben. "Wir haben alle noch einen Vollzeitjob", erzählt Ernszt. Gründer Markus Henien ist Suchmaschinenoptimierer, Gregor Wachtler kommt aus der Baubranche. Ernszt selbst sei Elektriker und in der Gewerkschaft aktiv: "Das ist ein guter Mix. Wir ergänzen uns sehr gut."

Langfristig ließen sich Plattformen wie Shareonimo entweder nur mit Spenden oder Mitgliedschaften betreiben, wie etwa der Wiener Leihladen, oder eben professionell. Deshalb versuche man so viele Umsätze wie möglich zu generieren, sagt Ernszt.

Arbeit an Pop-up-Verleih

An Plänen dazu mangelt es den Betreibern nicht. Eine Möglichkeit sehen sie im Pop-up-Verleih. In der Seestadt in Wien Aspern würden etwa gerade viele Wohnungen gebaut, erzählt Ernst. Über Partnergeschäfte könnte man etwa Werkzeug für neue Mieter zur Verfügung stellen. Dazu würden auch gebrauchte Gegenstände, die ausgeschieden werden, aufgekauft, erzählt Ernszt: "Wir arbeiten an einem Konzept, um selbst Dinge vermieten zu können, wo gerade Bedarf besteht."