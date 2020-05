Elektroauto als Abo: "Ausprobieren, statt groß herumreden"

Wie funktioniert das mit der Wartung?

Wir haben ein Netz an Partnerwerkstätten. Da kann man das Auto selber hinbringen, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es abgeholt wird und man nur den Schlüssel abgibt.

Bei carl sind 15.000 Kilometer pro Jahr inkludiert. Was passiert, wenn man weiter fährt?

15.000 Kilometer entsprechen ungefähr der Durchschnittsjahresleistung eines Autofahrers in Österreich. Fährt man weiter, wird das wie bei einem Telefontarif sein, wo man Datenpakete dazubuchen kann. Die zusätzlichen Kilometer werden die einzigen möglichen Zusatzkosten sein.

Wo ladet man die carl-Autos auf?

Entweder der Kunde kümmert sich selber darum, oder man wählt einen Tarif, bei dem das Stromtanken inkludiert ist. Wir arbeiten eng mit Energieversorgern zusammen, weil das Zusammenspiel von Ladestationen und Elektroautos ein Henne-Ei-Thema ist. Österreich ist aber führend beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mittlerweile gibt es schon mehr E-Ladepunkte als Tankstellen.

In Deutschland gibt es ja schon mehrere Auto-Abo-Dienste. Wie wird sich dieses Geschäftsfeld in Österreich entwickeln, wo es noch neu ist?

Österreich ist ein spannender Markt aus mehreren Gründen. Bei der Elektromobilität sind wir weit vorne. Bei erneuerbaren Energien ebenso. Österreich eignet sich außerdem gut als Testmarkt für E-Auto-Hersteller, auch für neue Marken wie Byton oder Polestar.

Heißt das, carl will neue E-Auto-Modelle in Österreich als Erster anbieten?

Ja. Wir haben die Ambition, beim Ausprobieren neuer Technologien Erster zu sein, künftig in ganz Europa.