“Where is my Mind”: Pixies-Song deaktiviert Android-Wecker

Der berühmte Pixies-Song „Where is my Mind“ kann die Weckfunktion bei aktuellen Google-Handys deaktivieren. Aufgefallen ist das einem Reddit-Nutzer, der seinen morgendlichen Alarm seines Pixel-Smartphones manchmal nicht hörte. Etwa alle 2 Wochen wachte er 30 Minuten später mit seinem Ersatzwecker auf. Warum der erste nicht funktionierte, konnte er sich anfangs lange Zeit nicht erklären.

Bis es ihm eines Tages wie Schuppen von den Augen fiel. Wer den populären Song noch im Kopf hat, erinnert sich, dass er mit einem „Oooh“ und einem „Stop“ beginnt. Und der letzte dieser Laute ist der Grund für die Störung.

Alarme per Sprachbefehl ausschalten

Sein Handy-Wecker war demnach so eingestellt, dass er zur gewünschten Zeit in zufälliger Reihenfolge eine Spotify-Playlist abspielt. Ab und zu startete diese Liste mit dem Pixies-Klassiker. Das „Stop“ am Anfang des Songs schaltete in der Folge jedes Mal den Alarm aus, wenn der Song als erster abgespielt wurde.