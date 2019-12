Wie Energy Communities gemeinsam Strom produzieren

Während in Einfamilienhäusern jeder Haushalt seine eigene Photovoltaikanlage am Dach installieren kann, ist es gerade für Bewohner in Städten schwierig, Strom direkt aus Solaranlagen zu beziehen. Die erst kürzlich beschlossene EU-Richtlinie "Clean Energy Package" soll dies in Zukunft im Rahmen von so genannten Energiegemeinschaften ermöglichen und erleichtern.

In diesen Energy Communities wird selbst produzierte, überschüssige Energie direkt an andere Haushalte weiterverkauft, anderweitig verwendet oder auch lokal gespeichert.

Solarstrom in der Stadt

Im Wiener Viertel Zwei im zweiten Wiener Gemeindebezirk experimentiert Wien Energie gerade an einem solchen Gemeinschaftsprojekt. Dort produzieren Photovoltaikanlagen für die Bewohner des Stadtteils insgesamt 100 KWp (Kilowattpeak). Jedem Teilnehmer der Energiegemeinschaft ist ein kW zugeordnet. Was sie damit machen, ob sie den Strom selbst verbrauchen, die nicht verbrauchte Energie an andere Teilnehmer weiterverkaufen oder an der Strombörse handeln, können die Bewohner selbst entscheiden.

Für die dafür nötige Infrastruktur und Software-Entwicklung investiert Wien Energie für eine Laufzeit von etwa fünf Jahren insgesamt mehr als zwei Millionen Euro in das Projekt im Wiener Viertel Zwei.