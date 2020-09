Wie Ihr euch den Tesla “Battery Day” ansehen könnt

Tesla-Chef Elon Musk hat die Erwartungen an den heutigen "Battery Day" zwar vorsichtshalber gedämpft, trotzdem ist mit Ankündigungen zu Fortschritten bei den Akkutechnologien des Unternehmens zu rechnen.

Bevor der Battery Day beginnt, wird Tesla die Hauptversammlung mit seinen Aktieninhabern übertragen. Der Stream wird ab 22:30 Uhr MEZ auf der Tesla-Webseite abrufbar sein. Wann der Battery Day genau startet, hat Tesla nicht bekannt gegeben.

Experten rechnen damit, dass Musk einen revolutionären neuen Akku präsentieren könnte. So könnte man mit Neuigkeiten zur Million-Mile-Battery und dem Project Roadrunner rechnen. Beide Projekte zielen darauf ab, Akkus langlebiger, günstiger und effizienter zu machen. In einem Tweet kündigte Musk an, dass die Ankündigungen unter anderem den Cybertruck und den neuen Tesla Roadster betreffen werden.