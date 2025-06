Wie man am besten einen Koffer packt

In einer Woche beginnen die Sommerferien - zumindest in den östlichen Bundesländern. Damit steht die Hochsaison der Urlaubszeit an. Und Urlaubszeit heißt auch Kofferpacken . Wer dabei ein paar Dinge beachtet, kann den Platz im Koffer effizient nutzen.

Gruseliger Roboter fliegt mit Jet-Triebwerk

Ein Forschungsteam vom Italian Institute of Technology (IIT) arbeitet an einem Roboter, der per Jetpack fliegen kann. Der iRonCub3 hat 2 Düsentriebwerke in seinen Armen integriert und 2 weitere auf dem Rücken.

Erst kürzlich wurde erreicht, dass der gruselig dreinschauende Roboter mit Babyface den Schwebeflug beherrscht. Für die Flugsteuerung kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Ob der creepy Roboter bald mit hoher Geschwindigkeit durch die Lüfte braust?

