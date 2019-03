Wie man auf YouTube ungewollte Inhalte für Kinder sperrt

YouTube Kids

Seit 2015 bietet YouTube mit YouTube Kids auch eine eigene App für Kinder an. Aber auch dort sollten Eltern zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Denn auch YouTube selbst verweist darauf, dass nicht alle Inhalte, die nicht für Kinder geeignet sind, ausgeschlossen werden könnten: "Wir können nicht alle Videos manuell überprüfen und kein automatisiertes System ist perfekt", heißt es etwa in einem Leitfaden der App für Eltern.

Auf YouTube Kids kann für jedes Kind ein eigenes Profil erstellt werden. Das ist auch notwendig, um in Folge das Angebot für die Kinder eingrenzen zu können. Danach sollten Eltern, vor allem für jüngere Kinder, auch die Suche deaktivieren. Denn dann können die Kinder nur Inhalte von Kanälen ansehen, die von YouTube Kids überprüft wurden.

Wer auf der sicheren Seite sein will, sollte in den Einstellungen den Punkt "Nur genehmigte Inhalte" aktivieren. Die App schlägt dann Sammlungen vor, in denen sich etwa Videos von KiKa oder ähnlichen Anbietern befinden. Eltern sollten allerdings darauf achten, dass sich darunter nur bekannte und vertrauenswürdige Anbieter befinden, um nicht unliebsam überrascht zu werden. Die Beschränkung auf nur von den Eltern genehmigte Kanäle hat auch den Vorteil, dass bei Empfehlungen, für die sonst das gesamte Videoangebot von YouTube berücksichtigt wird, nur auf Videos zurückgegriffen wird, die man für sein Kind für geeignet hält.