Wiener "Online Hausverwaltung" pleite - Gelder zweckwidrig verwendet

Die "Online Hausverwaltung & Immobilientreuhand GmbH" ist insolvent. Am Handelsgericht Wien ist am Dienstag ein entsprechendes Konkursverfahren eröffnet worden, teilte der KSV 1870 per Aussendung mit. Die Verbindlichkeiten betragen drei Mio. Euro. Der Grund für die Insolvenz ist eher ungewöhnlich: Treuhandgelder sollen zweckwidrig verwendet worden sein.

Laut einem Online-Bericht des "Kurier" hat der Geschäftsführer im Konkursantrag selbst angegeben, "das Vermögen der Gesellschaft und von der Gesellschaft treuhändig verwaltete Gelder zweckwidrig verwendet" zu haben. Über Aktiva und die Anzahl der betroffenen Gläubiger war vorerst nichts bekannt.