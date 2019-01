WienStehtAuf: Twitter-Nutzer protestieren gegen Kurz-Sager

„Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen“, sagte Kurz. Die Aussage wurde unter anderem von der SPÖ Wien als massive Beleidigung kritisiert, Kurz würde damit Beziehern der Mindestsicherung vorwerfen, faul zu sein.