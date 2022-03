Winamp macht NFTs, Mitgründer ist entsetzt

Wer rund um die Jahrtausendwende auf seinem Computer Musik hörte, tat dies zu einem hohen Anteil mit Winamp. Das Unternehmen hinter dem legendären Media Player will nun auf den NFT-Boom aufspringen. Wie Mashable berichtet, kündigt Winamp eine Auktion des Original-Skins seiner Mediensoftware als NFT an. Das Einzelstück wird von 16 bis 22. Mai auf der Plattform OpenSea versteigert.

20 Werke ausgewählt

Zusätzlich gibt es im Rahmen der "Winamp NFT Initiative" einen künstlerischen Wettbewerb. Nutzer*innen sollen künstlerische Adaptionen des Winamp-Skins erstellen und online einreichen. 20 Stück davon werden ausgewählt, um ihrerseits zu NFTs zu werden. Von jedem soll es rund 100 Stück geben, sodass insgesamt 1997 NFTs bereit stehen. Die Zahl wurde in Anlehnung an das Jahr gewählt, in dem Winamp erstmals zum Download angeboten wurde.

Die 1997 künstlerischen NFTs werden ab 23. Mai zu einem fixen Stückpreis von 0,08 Ether (ETH) verkauft, was momentan knapp über 200 Euro entspricht. Werden also alle verkauft, kommen rund 400.000 Euro zustande. Das Geld fließt in die Winamp Foundation, die Musiker*innen unterstützt.