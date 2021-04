Windows 10: Bug macht YouTube-Videos stumm

Youtube erhält von 0,5 Prozent aller Windows-Nutzer täglich Berichte, in denen Audiowiedergabefehler gemeldet werden.

In den Chromium-Browsern Microsoft Edge und Google Chome werden YouTube-Videos teilweise stumm abgespielt. In einem von Windows Latest entdeckten Chromium-Bug-Report bestätigt Google diesen Fehler. Darin heißt es, dass 0,5 Prozent aller Windows-Nutzer täglich Audiowiedergabefehler an YouTube melden - fast alle nutzen Chrome.

Der Bug könnte mit mehreren Audioquellen zusammenhängen, wobei Chromium-Browser manchmal die falsche Quelle nutzen. Verwenden Nutzer beispielsweise 2 Displayport/HDMI-Monitore mit nur einer Audioverbindung als Ausgabegerät, kann sich die gewählte Quelle zwischen den beiden Monitoren ändern, heißt es im Report.

Versehentlich stummgeschaltet

Auch Nutzerfehler seien möglich. Dem Team zufolge könnten sie Videos versehentlich stummschalten und als Bug melden. Zudem sei Windows mit seiner ODM-Integration (Originial Design Manufacturer) für derartige Bugs relativ anfällig. Somit seien auch Treiberprobleme nicht auszuschließen.

Aktuell arbeiten Google und Microsoft an der Fehlerbehebung. Wann die kommen wird, bleibt vorerst aber noch offen - ein konkreter Zeitplan wurde nicht genannt.