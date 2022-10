So seht ihr gespeicherte WLAN-Passwörter auf iPhones und iPads

Gespeicherte WLAN-Passwörter auslesen zu können, ist in vielen Situationen praktisch. So funktioniert es in iOS.

Mit WLAN-Passwörtern ist es meistens so: Man erfährt sie, tippt sie ins Handy ein, verbindet sich mit dem Netzwerk und vergisst sie in der Regel sofort wieder. Der*die eine oder andere war vielleicht auch schon einmal in einem Café in der Situation, wo der*die Kellner*in es direkt in das eigene Handy eintippt, damit es schneller geht. Dann weiß man unter Umständen gar nicht, wie das Passwort lautet. Was macht man nun aber, wenn man das WLAN-Passwort noch einmal braucht? Etwa, um ein Zweitgerät ins Netz zu bringen.

Mit iOS 16 hat Apple glücklicherweise eine einfache Möglichkeit integriert, die gespeicherten WLAN-Passwörter auszulesen.

So lest ihr gespeicherte WLAN-Passwörter auf iPhones und iPads aus

Apple-Anwender*innen haben seit iOS 16 jetzt eine einfache Möglichkeit, die gespeicherten WLAN-Passwörter auszulesen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr das Handy via FaceID oder Fingerabdruck entsperren könnt.