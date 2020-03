Wucherpreise auf willhaben: Verwirrung um Sperre von Nutzer

Der Leser vermutet, dass er von einigen der Wucherern gemeldet und deshalb von willhaben gesperrt wurde. Er hat einige Beispiele für die Wucherpreise gesammelt: „50ml Balea Hygienegel von DM (Neupreis ~0,85 Euro) werden um bis zu 10 Euro als wirksamer Schutz gegen COVID-19 angeboten – Fun Fact: Das Mittel wirkt nur antibakteriell.“

Weitere Fundstücke von sind etwa „Heilsteine zum Räuchern“, die gegen Corona helfen sollen, ein Liter Desinfektionsmittel um 300 Euro und ein Lysoform Desinfektionsspray um 80 Euro, der in Drogeriemärkten um 7 Euro verkauft wird.

willhaben: User hat andere Nutzer beschimpft

willhaben selbst stellt in einem Statement gegenüber der futurezone die Sache anders dar. Demnach habe man "intern recherchiert" und einen unlängst gesperrten Nutzer ausgemacht, auf den die Angaben im futurezone-Artikel zutreffen. Es sei "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der im Artikel zitierte User", wie es vonseiten der Plattform heißt.

"Der betreffende User, den wir (aus unserer Sicht zurecht) gesperrt haben, wurde nicht einmal ansatzweise deswegen geblockt, weil er sich über Wucher beschwert hat, sondern weil er in diesem Zusammenhang Leute mit sehr vulgären Nachrichten beschickt hat", so willhaben weiter.

Man wolle die obszönen Nachrichten an dieser Stelle nicht zitieren. "Die Nachrichteninhalte wurden uns von den betroffenen Usern im Rahmen von Meldungen in diesem Zusammenhang weitergeleitet, wir haben daraufhin eine temporäre Sperre des betreffenden Users vorgenommen", so der Plattform.

Maßnahmen von willhaben

Seit sich das Coronavirus verstärkt auch in Österreich ausbreitet, wurden auf der Plattform vereinzelt etwa für Klopapier, Desinfektionsmittel oder Atemschutzmasken stark erhöhte Preise verlangt. "Die Situation ist nicht ganz einfach, weil man nicht ganze Bereiche einfach sperren kann", erklärte Andreas Pucher der APA. Es habe auch User gegeben, die solidarisch Toilettenpapier verschenkt haben. "Wir gehen allerdings rigoros gegen massiv überteuerte Produkte und/oder Dinge mit Corona-Verweis vor." Oft handle es sich auch um Scherzinserate, die man aber trotzdem nicht auf willhaben dulde.

Weiters würden Anzeigen, die Produkte anbieten, die irgendeine Wirkung gegen Corona haben sollen, entfernt. "Die Wirkung kann hier im Einzelfall nicht von uns bestätigt oder geprüft werden". Pucher bittet User, die entsprechende Anzeigen finden, die Meldefunktion zu nutzen.