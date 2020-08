Xavier Naidoo rät, Handy in Alufolie einzupacken

Sänger Xavier Naidoo schwört seine Anhänger bereits auf die nächste Großdemo in Berlin gegen die Corona-Politik der deutschen Bundesregierung ein, die am 28. August stattfinden soll. Der für seine absurden Verschwörungstheorien bekannte Entertainer hat offenbar aber Angst, dass Demonstranten die Anreise nach Berlin unmöglich gemacht werden könnte. Er rät seinen Anhängern daher, bei ihrer Fahrt über die Autobahn nach Berlin ihr Akku in Alufolie einzupacken.

"Handy ausschalten genügt nicht"

Wie ein entsprechender Screenshot zeigt, der derzeit auf Twitter kursiert, will Naidoo damit die Ortung von Handys über Sendemasten verhindern. Da die Polizei Signale von Sendemast zu Sendemast erfassen könne, drohe die Autobahn für anreisende Demo-Teilnehmer gesperrt zu werden. Das sei schon bei der ersten Demo passiert, fantasiert Naidoo mit einem Hinweis auf angebliche 500.000 Demonstranten, die am 1. August dadurch angeblich nicht oder zu spät angereist seien.