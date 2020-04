Xavier Naidoo regt mit absurden Verschwörungsvideos auf

PizzaGate und Rassismus

In der zwei Stunden langen Show hat Naidoo auch über PizzaGate und seine Überzeugung gesprochen, dass Hilary Clinton tatsächlich in den Machenschaften eines Kinderpornoringes, der in einer Pizzeria in Washington D.C. walte, verwickelt gewesen sei. Unter PizzaGate wurden 2016 Fake News auf 4chan und Reddit zum US-Präsidentschaftswahlkampf verbreitet. Dabei handelt es sich allerdings um eine Verschwörungstheorie.

In seinem Lied "Marionetten" hat Naidoo diese Fake News verarbeitet, was hohen Anklang bei zahlreichen Rechtspopulisten und -extremen fand.

Auch Naidoos rassistisches Video über Migranten wurde thematisiert. Naidoo hatte Flüchtlinge als Wölfe bezeichnet. Der Sänger meinte, er sei nicht gegen Flüchtlinge und Migranten. „Aber ich bin für die Deutschen. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Ich bitte jeden Migranten, jeden Flüchtling, sich den Hooton-Plan, den Morgenthauplan, den Hoffmannplan – sich diese ganzen Pläne zur Vernichtung der Deutschen anzusehen."

Pseudowissenschaftlich

Naidoos Aussagen überraschen nicht. Er soll Berichten zufolge sogar als Flacherdler gelten - soll also daran glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Auch wurde der Sänger 2014 mit der Anti-Auszeichnung "Goldenes Brett" für sein Engagement für die "Reichsbürgerbewegung" "geehrt" - ein Preis für den größten pseudowissenschaftlichen Blödsinn.