YouTube löscht Kampfroboter-Videos wegen "Tierquälerei"

"Heute ist ein trauriger Tag", schreibt der MIT-Forscher Jamison Go auf seiner Facebook-Seite. "Roboterkonstrukteure in aller Welt haben vor Schmerz geschrien, weil der YouTube-Algorithmus persönliche Videos von Roboter-Wettkämpfen als ' Tierquälerei' und 'Hahnenkämpfe' eingestuft hat." Neun seiner eigenen Videos seien gelöscht worden, er kenne aber auch andere Personen, die hunderte Videos verloren hätten. Was Go beschreibt, scheint die gesamte "Combat Robots"-Szene zu betreffen.