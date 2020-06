YouTuber Jake Paul nach Ausschreitungen angeklagt

Jake Paul, YouTuber und Bruder von Logan Paul, hat im US-Bundesstaat Arizona Ärger mit den Behörden. Dort kam es am Sonntag im Zuge der seit Tagen andauernden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt zu Ausschreitungen und Vandalismus in einem Einkaufszentrum.

Die lokale Polizei in Scottsdale erhielt laut eigenen angaben "hunderte" Tipps zu dem Vorfall. Demnach war auch der YouTuber in dem betroffenen Einkaufszentrum zugegen. Nun muss er sich wegen Teilnahme an einer verbotenen Versammlung sowie Hausfriedensbruch verantworten.