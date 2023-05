Zero Trust soll Firmen besser gegen Cyberangriffe wappnen

Die Bedrohung von Unternehmen durch Angriffe aus dem Internet nimmt ständig zu. Erst vor wenigen Tagen zeigte die Unternehmensberatung KPMG mit der Veröffentlichung einer Studie auf, dass sich die Anzahl der Cyberattacken innerhalb eines Jahres verdreifacht haben. Jedes der 903 befragten Unternehmen ist schon mindestens einmal zum Ziel geworden. Umso wichtiger sei es, Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen besser auf Cyberbedrohungen vorzubereiten, lautete der Tenor eines Roundtable-Gesprächs zum Thema "Zero Trust" am Montag in der Zentrale von A1.

Misstrauen ist angesagt

Das Zero-Trust-Prinzip besagt, dass im Umgang mit Daten eines Unternehmens prinzipielles Misstrauen angesagt ist. Es sollte nicht ausreichen, sich mit den Zugangsdaten einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters im Netzwerk eines Unternehmens einloggen und darin auf sämtliche Daten zugreifen zu können. Stattdessen muss man laut dem Prinzip davon ausgehen, dass Angreifer*innen Zugangsdaten erlangt haben könnten. Mitarbeiter sollen deshalb nur Zugriff auf ganz bestimmte Teile der Daten erlangen, während andere geschützt bleiben. Jeder Zugriff wird außerdem genau protokolliert und analysiert, bei Auffälligkeiten wird sofort Alarm geschlagen.