18-Jähriger für virtuelle Zombiejagd an Schule verhaftet

Ein 18-jähriger Schüler aus dem US-Bundesstaat Indiana wurde verhaftet, weil er einen Videoclip online veröffentlichte, in dem er auf virtuelle Zombiejagd in seiner High School ging. Die Szenen stammen aus dem „Pokémon Go“-ähnlichen Augmented-Reality-Spiel „The Walking Dead: Our World“, das im Juli für Android und iOS veröffentlicht wurde. Darin wandert der Spieler durch die reale Welt und kann mit Waffen Zombies bekämpfen. Die Zombies werden über die Smartphone-Kamera als Teil der Wirklichkeit gezeigt, der Spieler visiert diese durch Neigen des Geräts mit einer virtuellen Waffe an.