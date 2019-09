20 Jahre Dreamcast: Geburtstag einer gescheiterten Kult-Konsole

Die Dreamcast sollte das letzte Aufbäumen des einstigen Videospiele-Giganten Sega sein. Nach nur 2 Jahren stoppte Sega die Produktion und zog sich 2001 vollständig aus dem Konsolenmarkt zurück. Dabei schien vor allem in den USA mit rekordverdächtigen 1 Million verkauften Exemplaren nach nur wenigen Monaten der Start gelungen. Man schlug damit die direkte Konkurrenz Playstation 1, die diese Verkaufszahl erst nach 9 Monaten erreichte. Die Freude blieb aber nur von kurzer Dauer.

Konsolenkriege

Der Dreamcast war die zweite Konsole, die Sega in den 1990ern veröffentlichte. 1995 brachte das Unternehmen den Sega Saturn verfrüht auf den Markt, um gegen die neue Konkurrenz in Form der Playstation 1 zu bestehen. Sonys Marketing stellte den Saturn allerdings in den Schatten und so scheiterte man an der Kombination aus mangelnden Spieletiteln und teurer Hardware. 1999 zog man mit dem Dreamcast nach und stellte zumindest für einen kurzen Moment die Konkurrenz in den Schatten.