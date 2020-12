6-Tage-Woche bei Cyberpunk 2077: Was bedeutet "Crunch"?

"Anthem", "Last of Us 2" und "Red Dead Redemption"

Das ist keineswegs ein neues Phänomen und es tritt auch nicht vereinzelt auf. Die Entwickler von BioWares geflopptem "Anthem" und "Mass Effect Andromeda" berichteten von Depressionen und Panikattacken. Viele Mitarbeiter, die bei Naughty Dog an "The Last of Us 2" arbeiteten, mussten bereits 2 Jahre vor dessen Erscheinen täglich bis mindestens 23 Uhr im Büro sein. In den 3 Monaten vor dem Release kamen die Mitarbeiter krank zur Arbeit, ließen Mahlzeiten und Duschen aus, damit das Ergebnis perfekt wird.

Damit "Red Dead Redemption 2" fertig wurde, mussten einige Mitarbeiter über 12 Monate lang Spätschichten einlegen und am Wochenende arbeiten. Entwickler Rockstar ist dabei eine der wenigen Firmen, die Crunch noch als etwas Normales ansieht, obwohl die Firma bereits vor "RDR2" in Verruf geriet. 2010, nach dem Release des ersten "Red Dead Redemption", deckte der „Spouse Letter“ (engl. Lebenspartner-Brief) auf, dass Mitarbeiter 6 Tage die Woche 12 Stunden arbeiteten und so ihre Gesundheit gefährdeten. Die Reaktion darauf war verhalten, Rockstar stritt die Vorwürfe ab.