A1 eröffnet ersten eSports Hub in Wien

eSports Hub steht für Events, Tournaments und Workshops offen

Das Team Private Esports zieht für die nächste Zeit als erstes ins Wiener Hub ein, am liebsten wäre man hier für das ganze nächste Jahr heimisch, sagen die Teamleiter Christian Österreicher und Enrico Jacono. Ihr Ziel ist es, eine breite Masse an eSportlern aufzubauen, so verfügt man bereits über fünf heimische Counter-Strike-Teams. Den Standort wird man aber nicht nur als Trainings-Zentrale, sondern auch für Bootcamps und Scouting-Events nutzen und vor allem viel streamen.

Gemeinsam mit A1 will man den eSport in Österreich aber auch die Hubs weiter ausbauen. So sollen diese nach und nach in allen Bundesländern entstehen. Die Räumlichkeiten stehen gegen einen geringen Beitrag, der gerade die Strom- und Reinigungskosten decken soll, aber auch anderen Communities und Vereinen für Events und Tournaments, aber auch eSport-fremden Unternehmen, etwa für Teambuilding-Veranstaltungen zur Verfügung. Diesbezügliche Anfragen können direkt per Mail an A1 gestellt werden.